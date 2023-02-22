Благотворительной трапезной для малоимущих в Бишкеке требуется помощь

В прошлом году еженедельно выдавали по полсотни продуктовых пакетов.

Благотворительной трапезной для бездомных и малоимущих, открытой на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора в Бишкеке, требуется помощь. В этом заведении, напомним, помогают бездомным гражданам: раздают горячие обеды, специальные согревающие пакеты и выдают лекарства. Об этом на своей странице в соцсети сообщает журналист и сестра милосердия в церкви Надежда Хохлова.

"В прошлом году еженедельно выдавали по полсотни продуктовых пакетов. В этом – осиливаем только по двадцать. Каждую пятницу мучительно выбираем из нуждающихся – самых-самых… Знаем, насколько важен для них этот продпакет – они сами рассказывают.

Дети Акбаралы кызы Зинат ждут выдачи продуктов, потому что в этот день она разрешает есть им сахар. Ложами. Вдоволь. Только раз в месяц. Дети Наташи Ильиной ждут маму с продпакетом, потому что она в этот день печет им пирожки на растительном масле. В другие дни семья не может позволить себе такое "расточительство" - бутылку масла надо растянуть на месяц.

Продуктовый пакет стоит одну тысячу сомов. Но его ценность – гораздо выше. Ведь уходя, наши подопечные уносят с собой и чувство, которое ни за какие деньги не купишь, – что они не одни! Мы часто рассказываем им, что продукты покупаются на деньги, которые жертвуют простые люди. В продуктовой копилке важен каждый сом. Пополнить ее легко!

- Можно перечислить деньги на ЭЛСОМ: 0559503509 (для перевода через мобильное приложение код агента 75067) или принести готовые подарки в социальный отдел епархии, мы находимся на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора. Обратите внимание, что номер ЭЛСОМ не 0550824814 (он сейчас закреплен за сбором на лечение Даниила Дмитриенко).

- Также можно принести пожертвования в наш социальный отдел. Находимся на территории Свято-Воскресенского кафедрального собора адрес: Жибек Жолу, 497", - говорится в сообщении Хохловой.



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