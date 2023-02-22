ГКНБ КР: На территории Сузакского района приостановлена деятельность незаконного религиозного учебного центра

Бишкек, "Саясат.kg". При этом, преподаватели не имели соответствующего религиозного образования.
16 февраля 2023 года в рамках предупредительно-профилактических мероприятий по недопущению вовлечения граждан в экстремистскую и террористическую деятельность, ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области выявлена и пресечена незаконная деятельность религиозного учебного центра «Чолпонай» в с.Мундуз а/а Кызыл-Туу Сузакского района. Проведенной проверкой установлено, что данный религиозный учебный центр был основан в ноябре 2022 года в нарушении ст. 8, 10 Закона КР «О свободе вероисповедания и религиозных организаций» без соответствующих разрешительных документов на осуществление религиозной деятельности.
В религиозном центре осуществляли трудовую деятельность трое преподавателей и обучались около 30 местных жителей (женщины). Занятия проводились два раза в неделю. Преподавали основы «Корана» и исламскую юриспруденцию. При этом, преподаватели не имели соответствующего религиозного образования.
По итогам проверки деятельность религиозного учебного центра приостановлено, составлены соответствующие акты и наложен штраф согласно ст. 142 ч.1 Кодекса КР «О правонарушениях» в сумме 5500 сомов.
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