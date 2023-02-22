В Баткене военнослужащий случайно убил сослуживца

В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий Баткенского пограничного отряда.
Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.
По предварительным данным, во время смены личного состава на пограничном посту военнослужащий — 26-летний З.Ж. случайно выстрелил из автомата АК-74.
«Пуля попала в шею другого военнослужащего — 20-летнего У.Б. Несмотря на то что его доставили в больницу Баткена, военнослужащий скончался от полученного ранения. По данному факту оповещены соответствующие органы. На место происшествия выехали представители Военной прокуратуры Баткенского гарнизона», — сообщили в ведомстве.
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