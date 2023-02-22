Возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц ОАО «Ошэлектро»

Прокуратура Ошской области возбудила уголовные дела в отношении должностных лиц ОАО «Ошэлектро».
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По ее данным, компанию проверили на исполнение законодательства о государственных закупках и защите прав предпринимателей.
«С 2018 по 2022 год из 28 миллионов 291 тысячи 746 сомов, поступивших от поставщиков в качестве гарантийного обеспечения конкурсных заявок (ГОКЗ) и гарантийного обеспечения исполнения договоров (ГОИД), в течение 2022 года был использован 21 миллион 972 тысячи 120 сомов. Эти деньги потрачены на зарплату работникам ОАО и погашение долгов. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в ведомстве.
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