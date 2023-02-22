В Баткене хотят построить учебно-лечебный и научный комплекс. Объявлен тендер

Кыргызская государственная медицинская академия построит в Баткене учебно-лечебный и научный комплекс.

Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на общестроительные работы КГМА планирует потратить 48 миллионов 141 тысячу 871 сом.

Напомним, что о строительстве комплекса стало известно в 2022 году. Тогда президент Садыр Жапаров заложил капсулу под будущее здание. Отмечалось, что центр будет построен как многопрофильная лечебно-диагностическая больница, оснащенная современным оборудованием, рентген-кабинетом, УЗИ, МРТ, ЭКГ. Будут построены конференц-зал на 200 мест, общежитие на 200 мест для студентов и дневной стационар, рассчитанный на 500 мест. Будет трудоустроено 90 медицинских специалистов.

Ориентировочная стоимость проекта, финансируемого за счет бюджета КГМА, — 603,5 миллиона сомов.



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