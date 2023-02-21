ГКНБ КР: Выявлен факт злоупотребления должностным положением сотрудником ГНС

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время, устанавливаются причастность Т.Н. к другим аналогичным фактам...

В рамках досудебного производства установлено, что должностное лицо УГНС по Кеминскому району, войдя в сговор с представителями ОсОО «М.Х.», незаконно списал признанные налоговые обязательства, путем корректировок в карточке лицевого счета налогоплательщика по ранее начисленным налогам на 134 млн. сомов. Так, начальник отдела УГНС по Кеминскому району Т.Н., войдя в преступный сговор с представителями ОсОО «М.Х.», а также используя служебный компьютер, логин и пароли другого сотрудника, безосновательно произвел удаление (списание) имеющейся налоговой задолженности компании в базе данных ГНС.

В настоящее время, устанавливаются причастность Т.Н. к другим аналогичным фактам, рассматривается вопрос привлечения его к уголовной ответственности, а также будет дана правовая оценка действиям представителей компании «М.Х.».