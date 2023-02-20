Пара из Кыргызстана завоевала золото на международном турнире по танцам в Италии

Спортсмены Кыргызстана завоевали золото на международном турнире по танцам в Италии.
Об этом рассказали в Федерации танцевального спорта КР.
Как сообщается, 18 февраля в итальянском городе Пестуме прошел ежегодный международный турнир по спортивным, бальным танцам WDSF Open. В турнире принимали участие спортсмены из Италии, Германии, Молдавии, Украины, Румынии, Франции и многих других европейских стран. Турнир проходил под эгидой Всемирной спортивной танцевальной федерации.
В категории "Молодежь, латина" танцевальная пара Владимир Вырлеев и Мария Прощлецова из Кыргызстана заняла первое место, завоевав золотую медаль среди 19 пар.
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