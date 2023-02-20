ГКНБ КР: 5 жителей Жалал-Абадской области отреклись от экстремисткой идеологии РЭО «Хизбут-Тахрир»

Бишкек, "Саясат.kg". Продолжается работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».

ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области в рамках предупредительно-профилактических мер по противодействию религиозно-экстремистским организациям в КР, продолжается работа по отречению членов РЭО «Хизбут-Тахрир».

По результатам проведенных профилактических мероприятий, публично отречены от экстремисткой идеологии граждане КР: Ю.А.К., 1972 г.р., Ч.Х.Т., 1974 г.р., М.Р.И., 1975 г.р., К.М.М., 1976 г.р. и П.С.А., 1994 г.р., уроженцы и жители г.Жалал-Абад и Сузакского района Жалал-Абадской области. Указанные лица ранее были вовлечены в экстремистскую деятельность РЭО «Хизбут-Тахрир» и активно пропагандировали экстремистскую идеологию.

Вышеуказанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭО «Хизбут-Тахрир» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории КР.

В настоящее время ГКНБ КР продолжает работу по выявлению и пресечению преступной деятельности РЭО «Хизбут-Тахрир», а также проведению профилактических мероприятий по недопущению вовлечения новых адептов в ряды запрещенной религиозной экстремисткой организации.