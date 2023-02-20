Избиение ребенка в городе Ош. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Оша проверяет факт избиения девочки в детском доме в южной столице.

Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

По ее данным, по результатам проверки виновным лицам будет дана юридическая оценка.

Представитель Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и одноименной области Улугбек Абдулазимов рассказал 24.kg, что после информации об избиении ребенка ведомство создало специальную комиссию.

«Директор детского дома утверждает, что, когда дети поссорились, она держала девочку за руку, после чего, возможно, и появились синяки. С ребенком говорила психолог. Состояние воспитанницы детского дома удовлетворительное. Собранные материалы переданы в прокуратуру. На момент проверки на теле девочки никаких синяков не зафиксировано. Скриншоты, распространяющиеся в социальных сетях, сделаны два-три месяца назад», — сказал Улугбек Абдулазимов.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национального центра по предупреждению пыток установили факт жестокого обращения с воспитанницей детского семейного дома «Лотос» в Оше.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/258914/