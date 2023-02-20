Избиение ребенка в городе Ош. Прокуратура начала проверку

Прокуратура Оша проверяет факт избиения девочки в детском доме в южной столице.
Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.
По ее данным, по результатам проверки виновным лицам будет дана юридическая оценка.
Представитель Наццентра по предупреждению пыток по Ошу и одноименной области Улугбек Абдулазимов рассказал 24.kg, что после информации об избиении ребенка ведомство создало специальную комиссию.
«Директор детского дома утверждает, что, когда дети поссорились, она держала девочку за руку, после чего, возможно, и появились синяки. С ребенком говорила психолог. Состояние воспитанницы детского дома удовлетворительное. Собранные материалы переданы в прокуратуру. На момент проверки на теле девочки никаких синяков не зафиксировано. Скриншоты, распространяющиеся в социальных сетях, сделаны два-три месяца назад», — сказал Улугбек Абдулазимов.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Национального центра по предупреждению пыток установили факт жестокого обращения с воспитанницей детского семейного дома «Лотос» в Оше.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/258914/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!