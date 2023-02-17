Новорожденным четверняшкам выдали свидетельства о рождении. Как их назвали

В Чуйском областном роддоме прошла торжественная церемония вручения свидетельств о рождении четырем новым маленьким гражданам Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры КР.

Сотрудники департамента регистрации населения поздравили счастливых родителей с рождением малышей и вручили им подарки. После чего сразу были оформлены документы на получение единовременного пособия "балага суйунчу".

Малышей назвали Айтегин, Самира, Амина и Алия.



Напомним, 10 февраля 2023 года в Кыргызстане родились четверняшки (мальчик и три девочки).



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