В детском доме «Лотос» пытались скрыть факт жестокого обращения с ребенком

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток установили факт жестокого обращения с воспитанницей детского семейного дома «Лотос» в Оше.

Об этом сообщает пресс-служба НЦПП.

«В территориальное представительство Национального центра поступила видеозапись, свидетельствующая о том, что со стороны сотрудницы детского семейного дома «Лотос» было допущено жестокое обращение в отношении С.Р. — 5-летней воспитанницы. Для выяснения всех обстоятельств случившегося была создана комиссия. 10 февраля осуществлено превентивное посещение детского дома, в котором также приняла участие представитель прокуратуры Оша, майор юстиции Аида Самаева.

Комиссия провела беседу с руководителем учреждения — Рахат Амановой. Ей были заданы вопросы о жестоком обращении с маленькой девочкой, на теле которой видны синяки и гематомы.

Директор учреждения ответила, что синяки на руках и плечах девочки образовались в результате того, что она — директор, пытаясь успокоить поссорившихся детей, взяла С.Р. за руки и плечи, а у нее был маникюр, от которого случайно пострадала чувствительная детская кожа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор не смогла объяснить наличие синяка на лице пострадавшей. Аманова не дала внятного ответа и стала отрицать этот факт.

«При этом она заявила, что, скорее всего, девочка просто упала. По результатам проведенных бесед как с директором детского семейного дома «Лотос», так и с воспитанницей члены комиссии пришли к выводу, что со стороны Амановой были допущены неправомерные действия», — подытожили в НЦПП.

Собранные материалы переданы в прокуратуру Оша для рассмотрения и принятия мер.



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