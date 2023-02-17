Подозреваемый в убийстве был принят на работу в СГО при Бакиевых

Как известно после 2010 года СГО была упразднена и введена в состав ГКНБ в качестве структурного подразделения.
В связи с появившимися публикациями в СМИ о том, что подозреваемый в тройном убийстве в Бишкеке А. Ч. ранее служил в Службе государственной охраны, ГКНБ КР поясняет:
"Подозреваемый в убийстве А.Ч.К., 1986 г.р., был принят на службу в Службу государственной охраны КР (СГО) в 2006 году, где прослужил до 2021 года.
Как известно после 2010 года СГО была упразднена и введена в состав ГКНБ в качестве структурного подразделения.
В 2021 году он был уволен с военной службы, из 9 Службы (СГО) ГКНБ по выслуге лет, дающего право на пенсию".
Отметим, в 2006 году председателем ГКНБ КР был Табалдиев Бусурманкул, а его первым заместителем был Жаныш Бакиев.
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