В некоторых районах Нарынской области ввели режим ЧС. Дорога в Бишкек закрыта

Дорога Бишкек — Нарын — Торугарт закрыта, в некоторых районах Нарынской области введен режим ЧС.
Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента в регионе.
По ее данным, вчера, 16 февраля, на 302-303-м километрах автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт сошла снежная лавина. К 00.30 участок расчистили.
Однако из-за опасности схода лавин на некоторых участках приказом главы Нарынской области введен режим чрезвычайной ситуации. В целях безопасности дорога закрыта для проезда до 19 февраля.
Движение восстановят после спуска лавин в опасных районах. До тех пор водителей просят воздержаться от поездок.
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