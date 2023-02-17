Стало известно о массовом увольнении бухгалтеров из-за ЭТТН

Этот первый год надо делать испытательным, и мы все же не готовы.

Представитель Ассоциации бухгалтеров Эля Аралбаева на встрече предпринимателей и Государственной налоговой службы по обсуждению ЭТТН заявила о проблемах у специалистов из-за внедрения электронных накладных.

"Конечно, нам нужна цифровизация, но сначала бухгалтерам обещали просто учет. Сейчас сложилась такая ситуация, что мы не можем ни отпустить, ни списать товар для тех, кто не заполнял ЭТТН", - отметила представитель ассоциации.

Этот первый год надо делать испытательным, и мы все же не готовы. Сложно даже тем, кто ведет крупный бизнес, потому что он зависим от мелкого. А он может и не заполнять ЭТТН.

Ассоциация отмечает, что выписывать ЭТТН день в день очень тяжело. ЭСФ выписывают 10 дней с корректировками. И поясняет: ЭТТН серьезно усложняет деятельность бухгалтерии, так как заказчики не могут дать заявку заранее, найти машину, а из-за возвратов переполнены склады.

Бухгалтеры тоже люди и не могут работать круглосуточно. Машины в регионы выезжают в 5-6 утра. А бухгалтеры должны выписывать день в день.

Представительница Ассоциации бухгалтеров КР добавила, что также необходимо изменить учет склада и начать помогать друг другу - предоставить бизнесу год для пилотного применения.

"Сейчас все же есть трудности. Мелкий бизнес не может позволить себе бухгалтера. Крупные производства нанимают себе бухгалтеров-операторов, которые тупо занимаются заполнением, и бухгалтеры просто увольняются", - озвучила идеи и жалобы бухгалтер.

Председатель Государственной налоговой службы Алтынбек Абдувапов отметил, что его ведомство "шлифует работу по ЭТТН". "Мы занимаемся улучшением и созданием удобств для бухгалтеров, чтобы они могли работать только со своими кодами ТНД и штрих-кодами. Действительно, сейчас в системе более 900 тыс. товаров, и там сложно ориентироваться", - добавил он.

Штрафовать никого не будем.



URL: https://kaktus.media/475772