ГКНБ КР: По факту вымогательства задержан бывший сотрудник органов прокуратуры

Бишкек, "Саясат.kg". Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий на установление иных фактов незаконных действий задержанного.

Главным управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области по факту систематического вымогательства денежных средств у госслужащих, а также по факту мошенничества 16 февраля 2023 года задержан бывший сотрудник органов прокуратуры «Т.Т.Т.».

Задержанный, использовал факт своей прежней работы в надзорных органах, а также целенаправленно и со злым умыслом прикрывался якобы имеющимися связями с Президентом, Председателем и Генеральным прокурором Кыргызской Республики. Проводил мнимые проверки и выявлял несуществующие нарушения, впоследствии, путем угроз привлечения к уголовной ответственности, получал денежные средства у государственных служащих.

При этом установлен факт незаконного получения денежных средств у должностных лиц государственных органов Джалал-Абадской области в размере 3 тысячи и 10 тысяч долларов США.

Также, задержанный мошенническим путем заставлял отдельных граждан КР оформлять кредит на 150 000 (сто пятьдесят) тысяч сом на приобретение дорогостоящих мобильных телефонов, которые затем присваивал.

Кроме того, задержанный неоднократно обманным путем, под предлогом оказания содействия в получении водительских удостоверений, получал от граждан значительные суммы денежных средств. Данное обусловлено тем, что отец задержанного «Т.Т.М.» в настоящий момент работает заведующим отделом Джалал-Абадского регионального отдела ГУ «УНАА» МВД КР.

Проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий на установление иных фактов незаконных действий задержанного.

В этой связи, граждан, которые пострадали от действий задержанного, а также от других лиц, прикрывающиеся именами Президента, Председателя ГКНБ и Генерального прокурора Кыргызской Республики и иных высших должностных лиц страны, просим обращаться в органы ГКНБ КР.