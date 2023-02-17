В Бишкеке в 5 мкр произошло тройное убийство

По предварительным данным, убиты женщина, девушка-подросток и ребенок.
В Бишкеке в 5 мкр 16 февраля произошло тройное убийство, сообщили редакции «Сводка АКИpress» источники.
По предварительным данным, убиты женщина, девушка-подросток и ребенок.
Подросток пыталась сбежать и выпрыгнула из окна, но ее обратно отнесли в квартиру. Ребенка задушили.
Подозреваемого или подозреваемых не задержали.
АКИпресс
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