В Бишкеке в 5 мкр произошло тройное убийство

По предварительным данным, убиты женщина, девушка-подросток и ребенок.

В Бишкеке в 5 мкр 16 февраля произошло тройное убийство, сообщили редакции «Сводка АКИpress» источники.

По предварительным данным, убиты женщина, девушка-подросток и ребенок.

Подросток пыталась сбежать и выпрыгнула из окна, но ее обратно отнесли в квартиру. Ребенка задушили.

Подозреваемого или подозреваемых не задержали.

АКИпресс