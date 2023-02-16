Заказали молоток Кашкарова. Кабмин проверит все здания на сейсмостойкость

Кабинет министров Кыргызстана проверит все здания и дома на сейсмостойкость.
Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель кабмина Акылбек Жапаров.
Депутат Марлен Маматалиев предложил провести проверку качества многоэтажек.
«Да, мы уже дали такое поручение. Качество бетона можно проверить с помощью молотка Кашкарова. Мы его заказали. Специальными рентген-аппаратами проверим прослойки. Если надо будет усилить, найдем строителей, ответственных лиц, если даже прошло 10 лет, и заставим укрепить строение. За один год сделаем эту работу», — сказал Акылбек Жапаров.
Глава кабмина ответил, что будет усилен контроль над строительным сектором. «В Турции мэр одного муниципалитета, оказывается, хорошо контролировал, и его город уцелел», — добавил чиновник.
По словам Акылбека Жапарова, бизнесменов в строительном секторе губит жадность. «Застройщики вместо того, чтобы закончить один дом, роют несколько котлованов. Мы не зря отдали архитектуру мэрии столицы. Генплан тоже отдадим в мэрию», — сказал Акылбек Жапаров.
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