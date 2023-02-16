ГКНБ КР: Задержан разыскиваемый пособник МТО

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный Р.К.А. водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области
В рамках осуществляемых органами ГКНБ контртеррористических мероприятий ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области 15 февраля 2023 года задержан разыскиваемый пособник международной террористической организации – Р.К.А., 1976 г.р., уроженец Сузакского района.
В рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст.241 ч.3, ст.30 ч.6, ст.27-226 ч.2 п.2 и ч.3 УК КР установлено, что задержанный Р.К.А. продавал членам МТО оружия – автомат, Калашникова (АК-74) и гранатомёт, которые в дальнейшем были ликвидированы ГКНБ КР при попытке организации террористических актов на территории г.Бишкек.
Задержанный Р.К.А. водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Жалал-Абадской области, проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других фактов его причастности к пособничеству МТО.
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