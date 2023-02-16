За строительство несейсмостойкого здания предусмотрен только штраф

За строительство несейсмостойкого здания в Кыргызстане предусмотрен только штраф.

Об этом на круглом столе заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Он отметил, что ответственность за строительство несейсмостойкого здания предусмотрена только Кодексом о правонарушениях. Это штраф. Для физических лиц — 12 тысяч сомов, для юридических — до 50 тысяч сомов.

«К сожалению, ответственность размытая. Можно создать ОсОО, получить лицензию, взять участок, потом постараться поменять целевое назначение и, еще не построив дом, начинать продажу квартир. В это время для рекламы начинают рыть котлован. Люди верят. А потом как заканчивается? Где-то абы как находят строителей. Собрав деньги и в лучшем случае построив дом, компания вводит его в эксплуатацию. Все, можно просто закрыть ОсОО. Или компания может продать стройку после ее начала, может поменять учредителей. Бывает, что несколько компаний объединяются для строительства. Кого потом привлекать к ответственности?» — отметил он.



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