Начался прием документов кыргызстанцев для поступления в вузы Латвии

Прием документов и конкурсный отбор кандидатов осуществляет латвийская сторона.

Начался прием документов кыргызстанцев для поступления в вузы Латвии на 2023-2024 учебный год по государственной стипендиальной программе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, стипендиальная программа действует в рамках соглашения о сотрудничестве между министерствами образования и науки Кыргызстана и Латвии.

Прием документов и конкурсный отбор кандидатов осуществляет латвийская сторона.

С информацией об учебных и исследовательских стипендиях можно ознакомиться на сайте.

Заявки принимаются до 1 апреля на сайте scholarships.viaa.gov.lv. Комиссия оценит заявки кандидатов и объявит результаты к концу июня.

Для получения подробной информации можно обращаться к старшему специалисту отдела программ международного сотрудничества латвийского Государственного агентства развития образования Марике Пира по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или телефону: +37167814331.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/258643/