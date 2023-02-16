Прием документов и конкурсный отбор кандидатов осуществляет латвийская сторона.
Начался прием документов кыргызстанцев для поступления в вузы Латвии на 2023-2024 учебный год по государственной стипендиальной программе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.
По ее данным, стипендиальная программа действует в рамках соглашения о сотрудничестве между министерствами образования и науки Кыргызстана и Латвии.
Прием документов и конкурсный отбор кандидатов осуществляет латвийская сторона.
С информацией об учебных и исследовательских стипендиях можно ознакомиться на сайте.
Заявки принимаются до 1 апреля на сайте scholarships.viaa.gov.lv. Комиссия оценит заявки кандидатов и объявит результаты к концу июня.
Для получения подробной информации можно обращаться к старшему специалисту отдела программ международного сотрудничества латвийского Государственного агентства развития образования Марике Пира по электронной почте: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. или телефону: +37167814331.
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