Из зоны конфликта в Сирии в Кыргызстан прилетели 18 женщин и 41 ребенок

Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
В рамках гуманитарной миссии «Айкол» из зоны конфликта в Сирии в Кыргызстан прибыли 18 женщин и 41 ребенок, являющиеся гражданами КР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
В ведомстве отметили, что прибывших разместят в реабилитационном центре для получения помощи в адаптации к жизни в мирных и безопасных условиях.
«Репатриация стала возможной благодаря слаженному взаимодействию государственных органов в сфере иностранных дел, здравоохранения и социального обеспечения, правоохранительных органов, посольства Кыргызской Республики в Кувейте, а также при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Международного комитета Красного Креста», — отметили в ведомстве.
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