Минсельхоз проводит рейды по пресечению фактов самовольных рубок деревьев

Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики активно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению фактов самовольных рубок деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.
"Согласно данных, за декабрь 2022 года и за январь 2023 года по незаконной порубки лесов выявлено 32 материалов на сумму 905,3 тысяч сомов. Количество срубленных деревьев 147 штук с объемом 84,7 м3.
По фактам незаконной вырубки леса в правоохранительные органы переданы соответствующие материалы дела, проводятся следственные действия по взысканию ущерба, причиненного МТФ, с выявлением лиц, совершивших правонарушение.
Следует отметить, что в кодексе Кыргызской Республики "О правонарушениях" (далее – Кодекс), введенном в действие Законом Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126, работники лесного хозяйства не наделены правами рассматривать дела о правонарушениях, происходящих в ГЛФ и налагать взыскания по ним, т.е. в Кодексе не определен уполномоченный орган в сфере лесного хозяйства и ограничивается только с предъявлением исков. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 457 Кодекса уполномоченным органом по правонарушениям на территории ГЛФ, определен государственный орган по охране окружающей среды и экологической безопасности.
В с этим на территории ГЛФ проводится успешная совместная работа с сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в отношении фактов нарушений".
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