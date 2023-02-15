Надо делать правильные выводы. Эдиль Байсалов об освобождении Атамбаева

Заместитель главы кабинета министров Эдиль Байсалов прокомментировал освобождение из тюрьмы бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Чиновник посвятил ему публикацию на своей странице в Facebook.

«Алмаз Атамбаев вышел на свободу. По-человечески все рады за его жену и детей. Почти три с половиной года за решеткой в наших условиях — это очень долго», — написал он.

Эдиль Байсалов считает, что «наше общество должно идти вперед и не зацикливаться на старых обидах». «Власть продемонстрировала стремление перевернуть страницу, начать новую главу в нашей общей истории. Мы должны жить в мире, вместе обустраивать и поднимать страну», — отметил он.

Замглавы кабмина призвал СМИ и комментаторов не сводить историю Алмазбека Атамбаева к противостоянию с Сооронбаем Жээнбековым.

«Напомню просто факты. Атамбаев ценой неимоверных усилий в нарушение всех писаных и неписаных правил сам выбрал своего преемника и навязал свой выбор народу, поставив страну почти на грань войны с соседями, проведя массовые аресты и пугая тюрьмой альтернативного кандидата. Но его расчет на то, что Жээнбеков будет номинальным главой, не оправдался. И дело тут не в дружбе. Дело в Конституции — Основном законе демократии», — написал он.

Президентом полноценным должен быть только всенародно избранный глава государства. Никаких других комбинаций Конституция не предполагает. - Эдиль Байсалов

«Никто никого не предавал. Это Атамбаев посягнул на основы государства, пытаясь организовать волнения и досрочно изгнать только что избранного народом президента Жээнбекова. Вместо того чтобы наслаждаться отдыхом и своими супермиллиардами, буквально уже через два месяца после выборов он обвинил Жээнбекова в «бакиевщине» и других необоснованных прегрешениях, хотя только что убеждал народ про идеальность его кандидатуры», — напомнил он.

Чиновник заметил, что «многократные попытки Жээнбекова заверить в своем уважении не увенчались успехом», но «Атамбаев всем и каждому заявлял о своем намерении совершить переворот». «Он об этом сказал и попытавшемуся выступить посредником главе главного стратегического партнера. Все усилия были тщетны», — написал он.

Эдиль Байсалов не стал комментировать обоснованность возбужденных против Алмазбека Атамбаева уголовных дел и отметил: самое большое преступление бывшего президента состояло в его отказе подчиняться закону и государству.

«Он был обязан являться на следственные мероприятия. Но Атамбаев поставил себя выше народа, государства и закона. В результате этого отказа и активного сопротивления с применением огнестрельного оружия мы имеем жертвы. Погиб офицер спецназа Усен Ниязбеков. Стал инвалидом начальник Чуйского УВД генерал Самат Курманкулов. Не будем об этом забывать...

Поэтому очень хочется, чтобы мы все сделали правильные выводы», — подчеркнул он.

Никто не может ставить себя выше государства и закона. Если мы позволим кому-либо игнорировать повестки, то завтра мы ничем не будем отличаться от Сомали. В стране будут командовать полевые командиры. - Эдиль Байсалов

«Не стоит сводить вопрос, кто кого предал, и к личным отношениям. Закон есть закон. Государство не только имеет право, оно обязано заставить любого и каждого подчиниться закону. В интересах народа и каждого из нас.

Государство больше не позволит кому-либо бросать вызов власти народа — демократии», — заключил он.

Накануне бывший президент Алмазбек Атамбаев вышел из тюрьмы. Стало известно, что уголовное дело в отношении него по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева направлено на новое рассмотрение. Верховный суд отменил ранее вынесенные приговоры. Бывшему президенту также разрешили выехать за пределы страны на лечение. Он содержался под стражей с августа 2019 года (во время октябрьских событий 2020-го был освобожден на несколько дней, а затем вновь задержан).



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