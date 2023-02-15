Из госреестра адвокатов Кыргызстана требуют исключить персональные данные

Он просит проверить конституционность оспариваемых норм.
Конституционный суд принял к рассмотрению обращение юриста Жапара Исакова о проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 23 Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» на их соответствие Конституции.
В заявлении говорится, что государственный реестр адвокатов ведет Министерство юстиции в бумажной и электронной формах и размещает его на своем официальном сайте.
Это перечень должен содержать фамилию, имя, отчество адвоката, его адрес, дату выдачи лицензии, номер лицензии, дату вступления в адвокатуру, наименование и юридический адрес адвокатского учреждения, образец печати, изготовленной в установленном порядке. При этом любые изменения, фиксируемые в реестре, должны быть доведены до сведения Минюста и адвокатуры в течение месяца.
Но в госреестре есть информация персонального характера (персональные данные. — Прим. 24.kg), которая вопреки установленному законом порядку размещается без согласия адвокатов.
Жапар Исаков считает, что открытый доступ к реестру адвокатов не гарантирует выполнение требования части 2 статьи 63 Конституции, устанавливающей защиту персональных данных каждого. Эти сведения может получить любой желающий на сайте ведомства.
Он просит проверить конституционность оспариваемых норм.
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