Из госреестра адвокатов Кыргызстана требуют исключить персональные данные

Он просит проверить конституционность оспариваемых норм.



Конституционный суд принял к рассмотрению обращение юриста Жапара Исакова о проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 23 Закона «Об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» на их соответствие Конституции.

В заявлении говорится, что государственный реестр адвокатов ведет Министерство юстиции в бумажной и электронной формах и размещает его на своем официальном сайте.

Это перечень должен содержать фамилию, имя, отчество адвоката, его адрес, дату выдачи лицензии, номер лицензии, дату вступления в адвокатуру, наименование и юридический адрес адвокатского учреждения, образец печати, изготовленной в установленном порядке. При этом любые изменения, фиксируемые в реестре, должны быть доведены до сведения Минюста и адвокатуры в течение месяца.

Но в госреестре есть информация персонального характера (персональные данные. — Прим. 24.kg), которая вопреки установленному законом порядку размещается без согласия адвокатов.

Жапар Исаков считает, что открытый доступ к реестру адвокатов не гарантирует выполнение требования части 2 статьи 63 Конституции, устанавливающей защиту персональных данных каждого. Эти сведения может получить любой желающий на сайте ведомства.

Он просит проверить конституционность оспариваемых норм.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/258431/