Алмазбек Атамбаев - с вещами на выход

В 2020 году Атамбаев был обвинен в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Верховный суд направил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Точнее, одно из уголовных дел, но весьма значимое - так называемое дело Батукаева. Высшая судебная инстанция, таким образом, отменила приговор Первомайского суда, по которому Атамбаев должен был 11 лет провести в исправительной колонии.

В 2013 году криминальный авторитет Азиз Батукаев, якобы смертельно заболев, оказался на свободе и благополучно покинул Кыргызстан. До 2019 года это обстоятельство никого особо не тревожило. До тех пор, пока окончательно не испортились отношения между Сооронбаем Жээнбековым и Алмазбеком Атамбаевым. Жээнбеков что только не пытался повесить на бывшего друга. Одно обвинение в перевозке контрабандного груза и – ни больше ни меньше – в причастности к падению самолета в поселке Дача-СУ чего стоит! Специально созданная комиссия тогда натуральным образом рыла землю, пытаясь отыскать в катастрофе атамбаевский след. Не получилось. А вот с Батукаевым получилось.

В 2020 году Атамбаев был обвинен в коррупции и приговорен к 11 годам лишения свободы.

Всего в отношении экс-президента, напомним, было возбуждено семь уголовных дел. Одни из них более серьезные, другие - гроша ломаного не стоят. 16 июня прошлого года Алмазбек Атамбаев был оправдан по двум из семи дел из категории незначительных. Ему вменялось, во-первых, злоупотребление должностным положением при строительстве школы в столичном жилмассиве "Калыс-Ордо" (всего по этому головному делу проходили фигурантами 11 человек, в том числе экс-мэры Кубанычбек Кулматов и Албек Ибраимов). А второе уголовное дело связано с незаконной выдачей паспортов некоторым турецким гражданам, в том числе Орхану Инанды.

Летом Первомайский районный суд признал, что касательно этих двух дел никакого нарушения законов со стороны Алмазбека Атамбаева не выявлено.

Остальные дела связаны с освобождением Батукаева, модернизацией ТЭЦ, кой-ташскими событиями и с тем, что Атамбаев якобы незаконно расширил принадлежащий ему земельный участок. Ни по одному из этих дел, кроме батукаевского, судебных решений пока нет.

Теперь рассыпалось еще одно уголовное дело. Рассыпалось ожидаемо и предсказуемо. Слишком уж топорно оно было состряпано и больше напоминало стремление всеми силами упрятать за решетку строптивого экса. Мнением самого Батукаева никто не интересовался, многочисленные фигуранты (изначально их было около двадцати) топили друг друга (а в основном Атамбаева) и, утопив, выходили на свободу. В итоге он остался единственным козлом отпущения.

Лишь сейчас Верховный суд сумел грамотно разобраться, что не все в этом деле просто и однозначно. А что значит отправление уголовного дела на новое рассмотрение? Это значит, что первый раз его рассмотрели неправильно. Предвзято, несправедливо, с обвинительным уклоном. Подсудимый формально еще не оправдан, но имеет все шансы оправдаться. На сегодняшний день в отношении него нет ни одного судебного приговора, и перед законом он чист.

Интересно, что действующий президент Садыр Жапаров – единственный из кыргызских президентов, который не занимается политическими преследованиями оппонентов. Несмотря на то что сам в свое время именно с подачи Атамбаева был посажен в тюрьму по политическим мотивам. Более того, в одном из интервью Жапаров признался, что всегда следует совету предков: кто камнем бьет, того бей пищей. Человеку, творящему зло в отношении тебя, нужно отвечать добротой. Именно Садыр Жапаров позаботился о переводе Атамбаева в 47-ю колонию, где лучше условия и больше свободы.

Ничем не ограничивал он и свободу атамбаевских сыновей, ничего не имея против их депутатства и никак не вставляя палки в колеса ни им, ни социал-демократам, продолжающим бороться за права своего опального лидера.

Нынешний президент не вмешивался в ход судебных разбирательств, лишь предлагал эксу покаяться. Покаялся ли Алмазбек Шаршенович? Трудно сказать. Заметно, что последнее время он как-то притих. Может, действительно осознал свою неправоту в отношении действующей власти, может, почувствовал, что бороться привычными ему методами бессмысленно, а может, сказывается его изрядно подорванное здоровье.

Суды по кой-ташским событиям еще идут, и трудно пока предугадать, чем они закончатся. Пока ясно одно: Алмазбек Атамбаев больше не узник совести, никакой политической подоплеки в его делах нет. Так что, по всей вероятности, закончится все для него весьма благоприятным образом

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