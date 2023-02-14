Биткоины за фальшивые доллары

Некто Игорь разместил в соцсетях объявление о продаже криптовалюты.

На объявление откликнулся некто А.С., 5 октября 2022 года встретился с Игорем в районе железнодорожного вокзала и передал ему 5700 долларов. Игорь взамен перевел на электронный счет А.С. обещанные биткоины.

Через некоторое время Игорь засомневался в подлинности полученных долларов. Что заставило его насторожиться – неизвестно, однако доллары действительно оказались фальшивыми. Игорь связался с А.С. и потребовал вернуть криптовалюту. Тот пообещал вернуть и оставил Игорю в залог свою автомашину.

Игорь машину осмотрел – и обнаружил в подлокотнике водительского сиденья еще целую пачку долларов, а именно – 8000. А.С. объяснил ему, что эти доллары тоже ненастоящие. Игорь испугался, что в случае чего может быть привлечен к уголовной ответственности в качестве подельника А.С. за сбыт фальшивых денег, и недолго думая, сжег свою находку, чтобы эти доллары больше нигде не всплыли. А 5700 вернул А.С. вместе с машиной, когда тот полностью рассчитался по криптовалюте.

А.С. тем временем нашел в интернете другое объявление о продаже криптовалюты. Встретился с продавцом и пытался всучить ему те самые 5700 долларов. Этот торговец биткоинами оказался прозорливее Игоря и сразу заподозрил обман. Предложил А.С. проехать к ближайшей обменке, чтобы проверить деньги на подлинность. А.С. категорически отказался, пытался сбежать, но бдительный криптовалютчик задержал его и сдал в милицию.

А.С. потянул за собой еще четверых бишкекчан, замешанных в сбыте фальшивых долларов. Всего этих долларов разными купюрами было 15 000. И, кроме А.С., к попыткам их реализовать в обмен на настоящие деньги оказались причастны еще С.У., О.А., Ж.А. и М.С. Откуда в Бишкеке появились эти доллары – следствием не установлено.

Первомайский районный суд назначил каждому по пять лет исправительной колонии общего режима, заменив это наказание трехгодичной пробацией.

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