Алмазбеку Исманкулову не меняли меру пресечения. Он по-прежнему под арестом

Алмазбеку Исманкулову не меняли меру пресечения, он по-прежнему находится под арестом.
Об этом сообщили в Октябрьском районном суде Бишкека.
Уточняется, что решение о мере пресечения в виде содержания под стражей на время следствия принято судом 9 февраля. Глава госпиталя «Микрохирургия глаза» водворен в бишкекский СИЗО-1, где будет находиться до 9 апреля.
«Никаких других решений суд не выносил», — отметили в канцелярии, добавив, что если адвокаты подозреваемого в коррупции будут опротестовывать арест, то суд рассмотрит вопрос в штатном режиме в рамках уголовно-процессуального законодательства.
Под домашним арестом находится другой фигурант дела — директор департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии столицы Талант Рыскулбек.
Ранее стало известно, что в отношении руководителя Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбека Исманкулова и должностных лиц муниципалитета возбуждено уголовное дело по статье «Коррупция».
«В ходе проведенной проверки установлено, что руководитель госпиталя и несколько ответственных должностных лиц структурных подразделений мэрии Бишкека совершили преступные действия с целью незаконного получения материальных интересов и иных привилегий. Несмотря на то что здание 2-го корпуса Клинической больницы № 6 не подлежит сдаче в аренду физическим лицам и невзирая на острую нехватку больничных коек, они незаконно сдали его в аренду с умышленным занижением платы. В результате государству нанесен материальный ущерб в размере 93 миллионов 162 тысяч 576 сомов. Расследование продолжается», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
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