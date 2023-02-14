ГКНБ КР: В Джалал-Абадской области задержан депутат местного кенеша имеющего причастность к ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям.

8 февраля 2023 года, ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного АИС ЕРП материала по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 УК КР (Вымогательство) задержан депутат местного кенеша гражданин «Ж.Ж.С.» - житель с.Кызыл-Ай, Сайдикумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, который путем угрозы применения физической силы систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных жителей.

Установлено, что задержанный занимался рейдерским захватом перспективных для сельского хозяйства и рыбоводства земельных участков на территории района, путем насильственного переоформления на своих доверенных лиц, с последующей передачей в доверительное управление.

Ранее, «Ж.Ж.С.» неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, с 2021 года состоит на учёте в АБД–ТОР ИЦ МВД как член различных преступных группировок.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем, лиц, возможно пострадавших от преступных действий задержанного «Ж.Ж.С.», просим обращаться по номерам 03722 56049, 03722 54961.