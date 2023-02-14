ГКНБ КР: В Джалал-Абадской области задержан депутат местного кенеша имеющего причастность к ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям.
8 февраля 2023 года, ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках зарегистрированного АИС ЕРП материала по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 208 УК КР (Вымогательство) задержан депутат местного кенеша гражданин «Ж.Ж.С.» - житель с.Кызыл-Ай, Сайдикумского айыльного аймака Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области, который путем угрозы применения физической силы систематически занимался вымогательством денежных средств и других материальных ценностей у местных жителей.
Установлено, что задержанный занимался рейдерским захватом перспективных для сельского хозяйства и рыбоводства земельных участков на территории района, путем насильственного переоформления на своих доверенных лиц, с последующей передачей в доверительное управление.
Ранее, «Ж.Ж.С.» неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, с 2021 года состоит на учёте в АБД–ТОР ИЦ МВД как член различных преступных группировок.
В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия и следственные действия на выявление причастности к другим аналогичным преступлениям. В связи с чем, лиц, возможно пострадавших от преступных действий задержанного «Ж.Ж.С.», просим обращаться по номерам 03722 56049, 03722 54961.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!