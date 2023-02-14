Индийская компания хочет построить мусороперерабатывающий завод в Оше

Об этом сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане.
Мэр Оша Бакытбек Жетигенов встретился с директором индийской компании «Арман Уэйст Менеджмент ЛТД» Анилом Патвари. Стороны обсудили вопросы переработки твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в посольстве Индии в Кыргызстане.
По данным диппредставительства, Анил Патвари представил проекты современных технологических компаний Индии в сферах водоснабжения, очистки сточных вод и переработки твердых бытовых отходов.
По словам Бакытбека Жетигенова, в Оше есть проблемы, как и в других крупных городах, и подчеркнул, что мэрия города готова к плодотворному сотрудничеству.
По итогам встречи между мэрией Оша и индийской компанией «Арман Уэйст Менеджмент ЛТД» подписан меморандум о строительстве мусороперерабатывающего завода. Также достигнута договоренность о реализации проекта за счет индийской стороны.
В августе 2021 года был подписан аналогичный документ с турецкой компанией Biotrend Energy. Ее представители обещали в течение месяца предоставить проект строительства завода и подготовить технико-экономическое обоснование, а также обеспечить финансирование проекта, в том числе подготовительный этап, этапы проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. Представители фирмы даже посетили полигон в городе.
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