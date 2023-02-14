Акылбек Жапаров посетил завод по первичной обработке шерсти

В ходе ознакомления было отмечено, что производственная мощность завода составляет 7000-8000 кг готовой продукции.

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил предприятие по первичной обработке шерсти "Энесай групп" в Аламединском районе Чуйской области.

В ходе ознакомления было отмечено, что производственная мощность завода составляет 7000-8000 кг готовой продукции.

Акылбек Жапаров отметил, что поддержка ответственных предприятий одна из приоритетных направлений работы кабинета министров и выразил готовность оказать содействие в дальнейшем продвижении продукции, выпускаемой на предприятии.

Глава кабмина добавил, что малым предприятиям, которые нуждаются в запуске продукции, государство обеспечить выдачу кредитов через государственные банки по гибким условиям и процентам.

На территории предприятия есть химическая сырьевая лаборатория, которая проводит контроль качества выпускаемой продукции и его соответствие технологическим требованиям.



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