В Джалал-Абаде пресечен нелегальный перегон скота на 1млн 700 тысяч сомов

По предварительным данным, стоимость задержанного МРС и КРС и лошади составила более 1 700 000 сомов.

С 9 по 13 февраля пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли несколько фактов незаконного перегона мелкорогатого скота (МРС), крупнорогатого скота (КРС) и лошадей через границу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, во время несения службы в местности Чаласарт Аксыйского района Джалал-Абадской области 09 февраля пограничный наряд задержал граждан Кыргызской Республики Н.У., 1983 г.р., а также Б.Э., 1988 г.р., которые пытались нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 92 головы мелкорогатого скота для дальнейшей реализации.

Вечером того же дня у окраины населенного пункта Актам Ала-Букинского района пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана К.Ж., 1979 г.р., который пытался нелегально перегнать 3 головы крупнорогатого скота из Кыргызстана в Узбекистан.

На следующий день - 10 февраля в местности Таза-Суу Аксыйского района пограничный наряд задержал гражданина Кыргызской Республики Н.Б., 1989 г.р., который пытался переправить лошадь из Узбекистана в Кыргызстан.

12 февраля в местности Чаласарт Аксыйского района пограничный наряд задержал гражданина Кыргызстана Т.У., 1974 г.р., уроженца села Олонбулак Аксыйского района, который пытался нелегально переправить 6 голов крупнорогатого скота (КРС) из Кыргызстана в Узбекистан.

По предварительным данным, стоимость задержанного МРС и КРС и лошади составила более 1 700 000 сомов.

Во всех случаях после оформления соответствующих документов задержанные граждане, мелкорогатый и крупнорогатый скот были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.



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