После скандала с плагиатом НТРК обновила дизайн логотипа

Национальная телерадиовещательная корпорация (НТРК) обновила дизайн своего логотипа.
Новый логотип корпорация уже использует в соцсетях.
Напомним, что ранее НТРК представила обновленный логотип, но позже выяснилось, что он скопирован у афганского телеканала 1TV Kabul. Тогда заведующая отделом пиара телеканала Чынар Капарова заявила, что по факту скопированного логотипа у афганского телеканала 1TV Kabul НТРК ведет внутреннее разбирательство.
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