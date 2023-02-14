МВД Кыргызстана предлагает установить ограничители скорости на автобусы

Ведомство предлагает не допускать выпуск на линию автобусы без оснащения устройством ограничения скорости (УОС).



В Кыргызстане хотят запретить таксовать на праворульных автомобилях и установить ограничители скорости на автобусы. Соответствующие поправки в постановление правительства «Об утверждении Правил организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом в Кыргызской Республике» вынесло на обсуждение МВД.

Как отмечается в справке-обосновании, проект постановления разработан в целях реализации части 6 статьи 6 Закона Кыргызской Республики «Об автомобильном транспорте», где запрещается использование автомобилей с правосторонним расположением рулевого колеса относительно оси автомобиля для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

Кроме того, ведомство предлагает не допускать выпуск на линию автобусы без оснащения устройством ограничения скорости (УОС).

«В 2022 году произошло 299 дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки. Погибло 28 человек, получили различные ранения 734 человека», — отметили в МВД.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/258275/