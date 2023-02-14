В Баткене задержали крупную партию контрабандных медикаментов

В Баткене сотрудники таможни задержали крупный контрабандный медицинский груз.

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

«В Баткенской области для проверки остановили машину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина КР. При таможенном досмотре обнаружен товар – медицинские растворы в количестве 230 коробок по 100 штук в каждой. Груз был без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление», – говорится в сообщении.

Общий вес задержанного груза — 2 тонны 875 килограммов. Сумма ущерба, нанесенного государству, оценивается в 920 тысяч сомов. Материалы переданы в Юго-Западную таможню для принятия решения.



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