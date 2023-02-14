В Оше чиновники ФУГИ и «Кыргызкомура» незаконно передали землю частникам

В Оше чиновники ФУГИ и ГП «Кыргызкомур» незаконно передали землю частникам.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, должностные лица представительства Фонда по управлению государственным имуществом по городу Ошу и Ошской, Баткенской областям и южного отдела ГП «Кыргызкомур», уклоняясь от проведения аукциона на здание вышеуказанного учреждения, умышленно занизив сумму арендной платы, заключая фиктивные договоры от имени частных лиц, а также без заключения договоров на помещения данного здания, передали их в аренду частной школе и юридическим лицам.

В результате государству причинен ущерб в 1 миллион 964 тысячи сомов.

Прокуратурой Оша возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводится расследование.



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