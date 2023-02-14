В Оше чиновники ФУГИ и «Кыргызкомура» незаконно передали землю частникам

В Оше чиновники ФУГИ и ГП «Кыргызкомур» незаконно передали землю частникам.
Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По данным надзорного органа, должностные лица представительства Фонда по управлению государственным имуществом по городу Ошу и Ошской, Баткенской областям и южного отдела ГП «Кыргызкомур», уклоняясь от проведения аукциона на здание вышеуказанного учреждения, умышленно занизив сумму арендной платы, заключая фиктивные договоры от имени частных лиц, а также без заключения договоров на помещения данного здания, передали их в аренду частной школе и юридическим лицам.
В результате государству причинен ущерб в 1 миллион 964 тысячи сомов.
Прокуратурой Оша возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Проводится расследование.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/258326/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!