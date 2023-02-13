ГКНБ КР: Задержан на территории Жалал-Абадской области один из активных членов ОПГ К.Досонова К.С.

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.
10 февраля 2023 года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области совместно с ГУУР МВД КР в рамках противодействия организованным преступным группировкам действующих на территории КР, задержан на территории Жалал-Абадской области один из активных членов ОПГ К.Досонова известного в криминальной среде как «Дженго».
Задержанный «К.С.», 1986 г.р., с июня 2022 года находился в официальном розыске по признакам преступления, предусмотренного ст.209 УК КР. Задержаний водворен в ИВС Ноокенского РОВД Жалал-Абадской области.
В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия направленные на установления причастности «К.С.» к другим преступлениям.
Ведется следствие.
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