ГКНБ КР: Задержан на территории Жалал-Абадской области один из активных членов ОПГ К.Досонова К.С.

Бишкек, "Саясат.kg". Ведется следствие.

10 февраля 2023 года, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области совместно с ГУУР МВД КР в рамках противодействия организованным преступным группировкам действующих на территории КР, задержан на территории Жалал-Абадской области один из активных членов ОПГ К.Досонова известного в криминальной среде как «Дженго».

Задержанный «К.С.», 1986 г.р., с июня 2022 года находился в официальном розыске по признакам преступления, предусмотренного ст.209 УК КР. Задержаний водворен в ИВС Ноокенского РОВД Жалал-Абадской области.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия направленные на установления причастности «К.С.» к другим преступлениям.

Ведется следствие.