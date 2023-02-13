Депутаты из Кулунды собрали около 300 тысяч сомов на помощь Турции

В ходе мероприятия было собрано около 300 тысяч сомов.
Депутаты Кулундинского айылного кенеша провели марафон в поддержку пострадавших в результате землетрясения в Турции. Об этом нашему изданию vb.kg сообщила инициатор мероприятия и депутат данной местности Айниса Алдакулова.
По ее информации, в марафоне приняли участие глава данного местного аймака Осконбай Ташбалтаев, депутаты, жители. В ходе мероприятия было собрано около 300 тысяч сомов. По сообщению депутата, аналогичные акции пройдут в соседних селах Агарык и Раззаков.
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