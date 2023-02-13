В Сокулуке произошла массовая драка. Один человек скончался

В Сокулукском районе произошла массовая драка со смертельным исходом.
Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
Уточняется, что драка произошла сегодня примерно в 03.00.
«В центре Сокулукского района около гипермаркета стояли пять-шесть человек, в этот момент два парня хотели зайти в магазин. Между ними произошла словесная перепалка, переросшая в драку. Когда два парня пытались сбежать, одного из них ударили ножом в сердце», — сообщили редакции.
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