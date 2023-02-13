Землетрясение в Турции. Для пострадавших в КР собрали более 12 миллионов сомов

Для пострадавших в Турции в результате мощных землетрясений кыргызстанцы собрали более 12 миллионов сомов.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на спецсчете, открытом для пострадавших от землетрясения граждан Турции, собрано 12 миллионов 350 тысяч сомов.

Ранее в центральном казначействе Минфина для граждан, пострадавших в результате землетрясения в Турции, открыт специальный единый депозитный счет. Желающие помочь в ликвидации последствий стихийного бедствия могут перечислить средства в сомах, долларах, рублях и евро на реквизиты счета.

Банк: «Айыл Банк» ААК

ИНН 01803199710084

БИК 135001

ОКПО 30597768

Номер счета: № 1350102119900169 «Транзитный счет Министерства финансов Кыргызской Республики (помощь Турецкой Республике)» (сомы, рубли, доллары США, евро);

Код платежа 14411100 — «Текущая помощь»;

Назначение: помощь Турецкой Республике от добровольных граждан и юридических лиц.

Ряд мощных землетрясений произошел на юге Турции 6-7 февраля возле Газиантепа, где проживает более миллиона человек. Десятки афтершоков зафиксировали в Сирии, Грузии и других странах. Посольство Турции в Кыргызстане объявило сбор гуманитарной помощи. В КР открыт единый депозитный счет по сбору средств для помощи пострадавшим. Число жертв землетрясения в Турции превысило 21 тысячу человек, свыше 80 тысяч ранены. В Сирии, также пострадавшей от землетрясения, сообщают о почти 4 тысячах погибших.

В городе Хатай погибла гражданка Кыргызстана.



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