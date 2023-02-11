Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.
ГКНБ КР по факту вымогательства денежных средств в размере 600 тыс. сомов задержана преступная группировка состоящая из числа спортсменов г.Ош по смешанным единоборствам - «К.у.Б», «H.у.М.» и «M.X.A.».
Установлено, что 4 февраля 2023 года на территории города Ош «Н.у.М» и «М.Х.А.», в том числе Президент Федерации «Нага грэплинг» г.Ош - «К.у.Б», применив физическую силу в отношении местного жителя, приставив к горлу нож и надев на голову мешок вывезли «Н.Ш.М.» в неизвестном направлении. Далее, по приезду, применив силу избивали «Н.Ш.М.» «железным молотком», при этом приставив в голову пистолет неустановленной марки, путем физической расправы и различных угроз стали вымогать у последнего денежные средства и поставили условие найти 600 тыс. сомов в течении 10 дней.
В настоящее время задержанные в порядке статьи 96 УПІК КР, водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области.
ГКНБ КР в рамках своей компетенции продолжает работу по противодействию организованным преступным группам и сообществам, а также вовлечение спортивной части молодежи к криминальным элементам.
Также ГКНБ КР призывает граждан обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов.
Следствие продолжается.
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