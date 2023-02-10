Видео - ГКНБ КР: По задержанию активного члена ОПГ

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанный водворен в ИВС Баткенского района, следственно- оперативные мероприятия продолжаются.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с организованными преступными группировками (далее – ОПГ) УГКНБ КР по Баткенской области на территории Узгенского района Ошской области задержан О.Н.Ж., один из активных членов ОПГ К.Досонова (известен как «Дженго»), и его подельники.

Указанный О.Н.Ж. был объявлен в розыск в 2021 году Баткенским районным судом за совершение преступления, предусмотренного статьей ст.170 «Похищение человека» УК КР.

Задержанный водворен в ИВС Баткенского района, следственно- оперативные мероприятия продолжаются.