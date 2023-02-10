Как и где готовят население на случай чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане

Ежегодно обучающие занятия на случай чрезвычайных ситуаций проходят 20 тысяч и более кыргызстанцев.

Об этом 24.kg сообщил начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС Болот Шаршеналиев.

По его словам, землетрясения занимают первое место среди всех стихийных бедствий по количеству человеческих жертв и нанесенному материальному ущербу. Именно в этом направлении ведомство регулярно проводит занятия со всеми категориями населения, начиная с детских садов и заканчивая неработающими гражданами.



В селе Ленинском дислоцируется Центр подготовки и переподготовки специалистов, который и проводит такие занятия.

«Специалисты выезжают по плану в населенные пункты, айыл окмоту по всей республике. Одна из тем обязательно затрагивает правила поведения и действий в случае угрозы землетрясения. ЦППС также ежегодно приглашает на свои обучающие курсы преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Сейчас этот предмет интегрирован в другие, в связи с этим на обучение приглашаются все учителя, имеющие отношение к данной тематике. В год через ЦППС проходит как минимум около 300-400 преподавателей», — сказал Болот Шаршеналиев.

Он заметил, что школ в стране более 2,3 тысячи, поэтому охватить всех очень сложно.

«Ежегодно семинары ЦППС проходят от 20 тысяч человек. Мы понимаем, что этого недостаточно. Во время пандемии запрещалось контактировать с людьми, поэтому для повышения информированности населения при поддержке Всемирного банка в ЦППС разработана система дистанционного обучения. Она уже внедрена и работает. Любой кыргызстанец, имеющий доступ к интернету, может войти, зарегистрироваться и получить информацию по правилам поведения при любой ЧС. Это бесплатно», — добавил Болот Шаршеналиев.

Отметим, что после сильных землетрясений в Турции и Сирии в обществе поднимают вопросы, готов ли Кыргызстан на случай ЧС, ведется ли какая-то подготовка среди населения.

Начальник управления гражданской защиты и аварийно-спасательных работ МЧС подчеркнул, что в первую очередь каждый человек сам должен заранее подготовиться и составить план действий, план эвакуации из дома или рабочего места при возможном землетрясении. При поддержке международных организаций обучающимся раздавали дневник подготовки к ЧС.

«В учебных заведениях, к примеру, проводим тренировочные занятия с детьми по упорядоченной эвакуации, чтобы все знали, как организованно выйти на улицу. Ведь часто люди больше наносят увечий из-за паники и столпотворений. Нужно прививать культуру безопасности детям, чтобы они знали, где находятся выходы, особенно запасные. Бывает, что в школах захламляют эвакуационные пути, поэтому мы проверяем, свободны ли они и находятся ли ключи в доступном месте. В случае чего начинаются долгие поиски ключей. Бывает и такое, что в панике ответственные лица забывают о ключах и сами первыми покидают здания», — сказал Болот Шаршеналиев.

Он добавил, что всегда ведется работа по повышению уровня знаний, но многое зависит от самого населения. «К сожалению, многие относятся к таким занятиям несерьезно. Мы слышим возмущения, что отнимаем их время. Но когда люди сталкиваются с чрезвычайными ситуациями, то теряются и не знают, как себя вести», — резюмировал начальник управления, подчеркнув, что на случай ЧС имеется запас сил и средств.



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