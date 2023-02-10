Облагородить бульвар Эркиндик и установить камеры наблюдения решили чиновники

В Бишкеке на бульваре Эркиндик высадят кустарники и деревья и установят камеры видеонаблюдения.

Об этом 24.kg рассказал аким Первомайского района Максатбек Сазыкулов.

По его словам, акимиат хочет вернуть былую славу этому излюбленному горожанами и гостями города месту.

«Мы провели обход со службами, изучили санитарное состояние, проверили поливную и ирригационную системы, чтобы подготовить материалы и начать работы, как будет тепло. Мы будем высаживать кустарники, розы, проводить санитарную обрезку. Некоторые деревья, которые в прошлом году посадили, варварски сломали, будем их менять. Обновим живую изгородь. В прошлом году тоже высаживали новые кустарники, но в некоторых местах их тоже сломали, люди сделали тропинки», — рассказал аким.

Он добавил, что на бульваре установят 16 камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. «Сломал дерево — получи штраф. Намусорил — получи штраф. Если не оплатишь, тебе ни одна госуслуга не будет доступна. Сейчас цветы, розы варварски воруют. Надеюсь, после установки камер такие факты прекратятся», — сказал он.



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