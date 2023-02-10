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ГКНБ КР: По факту незаконного изготовления нотариальных документов задержан бывший частный нотариус Базар-Коргонского нотариального округа

Бишкек, "Саясат.kg". Следствие продолжается.

ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области 8 февраля 2023 года в рамках материалов досудебного производства, по признакам  ч.1 ст.379 УК КР, задержан бывший частный нотариус Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области «С.У.Р.», по факту незаконного изготовления и подделки нотариальных документов.

Установлено, что отдельные работники авиакасс, адвокатуры и частных нотариусов имеют причастность к преступной схеме незаконного оформления и выдачи нотариальных документов для получения заграничного паспорта  и последующего вывоза несовершеннолетних детей за пределы КР без согласия родителей.

В процессе проведенного обыска по месту жительства С.У.Р. обнаружены и изъяты пустые бланки нотариальных документов в количестве 233 штук, 13 штук бланков с проставленными гербовыми печатями частных нотариусов, 1 штук чистый лист с гербовой печатью, бланки доверенности с оттиском печати частных нотариусов 17 штук, денежные средства в размере 526 000 сомов и 2500 долларов США, персональный компьютер, лазерный принтер, гербовая печать одного из частных нотариусов, а также квитанции о денежных переводах.

Также, в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий была выявлена устойчивая схема по подделке и выдаче официальных документов со стороны работников авиакасс, адвокатов и частных нотариусов Джалал-Абадской области, в отношении которых проводятся проверочные мероприятия.

 

           

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