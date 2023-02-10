Кыргызстанцы могут бесплатно поступить в медвузы России

До 70 мест в лучших медицинских вузах России предлагает правительство России жителям Кыргызстана.

Об этом сообщает пресс-служба Русского дома в Бишкеке.

По ее данным, помимо бесплатного обучения, российская сторона финансирует проживание и стипендии.

Прием документов проходит на сайте до 20 февраля. Поступить можно на следующие медицинские специальности:

30.00.00 "Фундаментальная медицина (специалитет, аспирантура);

31.00.00 "Клиническая медицина" (специалитет, ординатура, аспирантура);

32.00.00 "Науки о здоровье и профилактическая медицина" (специалитет, ординатура, аспирантура);

33.00.00 "Фармация" (специалитет, ординатура, аспирантура).

Узнать подробности о приеме на обучение в вузы России вы можете в профилях Русского дома в Бишкеке в социальных сетях и на сайте .

"Россия и Кыргызстан – страны-члены Евразийского экономического союза. Это означает, что выпускник российского вуза может утроиться на работу как в России, так и в Кыргызстане",- говорится в сообщении организации.





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