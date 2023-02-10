Минздрав КР бьет тревогу: подростки свободно скупают психоактивные средства

Психоактивные вещества - это лекарственные средства, влияющие на центральную и периферическую нервную систему.

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при Министерстве здравоохранения Кыргызстана разослал экстренное сообщение руководителям фармацевтических ассоциаций и организаций. Повод для такого спешного послания более, чем серьезный. Выяснилось, что в стране подростки могут свободно приобрести лекарственные препараты, обладающие психоактивным действием, которые де-юре отпускаются только по назначению врача и, разумеется, по рецептам. Но их продают в аптеках и без них, хотя эти средства вызывают состояние опьянения и одурманивания, сходного с наркотическим.

"Психоактивные вещества - это лекарственные средства, влияющие на центральную и периферическую нервную систему. Они служат как для ее угнетения, так и для стимулирования возбуждения различных отделов мозга или нервной системы. В результате чего происходит изменение психического состояния человека, принявшего препарат, у него возникает чувство эйфории, опьянения, может даже измениться сознание. Действие препаратов на организм, безусловно, может быть как положительным при употреблении в рекомендуемых лекарственных дозах и по назначению врача, так и отрицательным при приёме в наркотических целях", - рассказала vb.kg врач кабинета укрепления здоровья Светлана Молдалиева.

"Все психоактивные вещества при их злоупотреблении или применении не по медицинским показаниям являются опасными для здоровья, поскольку они негативно отражаются на работе всего организма, особенно на функционировании мозга и нервной системы. Регулярное применение ПАВ вызывает формирование зависимости – серьёзного прогрессирующего заболевания, которое разрушает здоровье и приводит к гибели человека. Такие случаи были зафиксированы в России", - пояснила далее в беседе с корреспондентом vb.kg доктор Молдалиева.

"Такие лекарства должны отпускаться в аптеках строго по назначению врача и по рецепту, - говорится в сообщении Департамента лекарственного обеспечения и медицинских изделий. - Но работники аптек нарушают правила отпуска рецептурных ЛС и продают психоактивные вещества без рецептов, в том числе подросткам".

Департамент потребовал от руководителей фармацевтических компаний усилить контроль

за порядком отпуска лекарственных препаратов рецептурного статуса и реализовать их, согласно инструкциям. Статус каждого лекарственного препарата можно проверить по Реестру зарегистрированных лекарственных средств, который размещен на официальном сайте Департамента www.pharm.kg.

В противном случае за такие нарушения сотрудники аптек могут быть привлечены к ответственности по статье Уголовного кодекса.

Кстати, в России разработан даже законопроект, согласно которому предлагается штрафовать фармацевтов и провизоров на очень приличную сумму за продажу без рецептов врача рецептурных препаратов. То есть аптеки тоже будут отвечать за рост наркомании в стране. Законопроект уже передан в Государственную думу.

Несмотря на то, что многие лекарства относятся к препаратам рецептурного отпуска, купить их без рецепта в России, как и у нас, не представляет никакой проблемы. В этой сфере порядок пытаются навести давно, но пока особых успехов не добились. И вот для борьбы с наркоманией родилась такая инициатива. Насколько эта мера станет эффективной, пока трудно сказать. Но приглядеться и изучить законопроект не мешает и нашим соответствующим службам и депутатам.

Тем более, что в Кыргызстане наблюдается рост подростковой наркомании. Наряду с традиционными видами наркомании распространение получила проблема отпуска без рецепта сильнодействующих препаратов, так называемая аптечная наркомания среди детей и подростков.

Поэтому в конце января кабинет министров обсудил срочные меры по профилактике и борьбе с детской наркоманией. Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость выработки комплекса срочных мер по профилактике детской наркомании. По его словам, защита детства и их интересов является основным приоритетом государственной политики.

"По решению президента, пока еще ограниченные ресурсы государства будут направляться в первую очередь на решение вопросов детей, здравоохранение и образование. В вопросах борьбы с детской наркоманией требуется скоординированная и комплексная работа госорганов. Это и улучшение условий диагностики и лечения в специализированных учреждениях, мобилизация внимания педагогов и родителей, соответствующие информационные кампании, и развитие медико-реабилитационной помощи. Список сильнодействующих лекарственных средств должен быть в срочном порядке расширен уже в ближайшие дни. Отпуск без рецепта подросткам строго запрещен под страхом уголовной ответственности", - сказал он.

Представители Министерства здравоохранения заверили, что с февраля начнет работать автоматизированная система слежения за движением лекарственных средств. Медикаменты, в том числе сильнодействующие психотропные, будут промаркированы.

По итогам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе решить вопросы обеспечения условий диагностики наркотической зависимости в специализированных организациях здравоохранения а также кадрового обеспечения специалистами (наркологов, психологов) в специализированных учреждениях. Предлагается создать дневной стационар психологической помощи для детей с наркотической зависимостью и расширить список сильнодействующих лекарственных средств. А также разработать поправки в Уголовный кодекс по ужесточению ответственности за отпуск сильнодействующих лекарственных средств без рецепта.

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