Динара Кутманова: Автомобиль передавали не мне лично, а всему министерству

По ее словам, в данном случае идет подмена понятий.

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Динара Кутманова прокомментировала vb.kg сообщения СМИ, что временный внешний управляющий Тенгиз Болтурук передал ей в безвозмездное временное пользование автомобиль Тойота LC 200.

По ее словам, в данном случае идет подмена понятий.

"Месторождение Кумтор раньше было в собственности канадской компании. В мае 2021 года рудник перешел в полную собственность государства. То есть кыргызская государственная компания передает автотранспорт государственному органу во временное пользование, и по этой причине здесь нет конфликта интересов. Тем более мы уже его вернули.

Госорган не может принимать движимое или недвижимое имущество от частной компании. В нашем же случае, повторяю, госкомпания передает автомобиль, подчеркиваю, во временное пользование, государственному органу. Даже если бы передали безвозмездно, то опять же это не считалось бы нарушением, так как мы все работаем в одной государственной системе", - сказала Кутманова.

Глава Минприроды КР особо отметила, что машину передавали не лично Кутмановой, а государственному органу.

"В данном случае акцент на меня сделан неправомерно. Это подтвердит любой маломальский грамотный юрист. При этом сама же Счетная палата отмечает, что в связи с тем, что компания перешла в собственность государства, образовался резерв. Поэтому почему бы не передать госоргану бесхозный автомобиль, который мы брали на год. Дело в том, что на тот момент создавался новый орган – Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики. И у нас действительно была очень слабая материальная база, которая не обновлялась многие годы. Кроме того, у нас стоит запрет на приобретение транспортных средств. И как нам выходить из этой ситуации? Поэтому мы и попросили, повторяю, государственную компанию передать нам во временное пользование автотранспорт большой проходимости", - добавила она.

В заключение министр Кутманова призвала журналистов объективно подавать свои материалы.

"Уже в заголовке даже написали, что машину передали как будто мне лично, а не всему министерству. Поэтому я прошу журналистов соблюдать этику и перед публикациями подобного рода брать комментарии у второй стороны. Тем более что я всегда открыта для СМИ", - отметила она.





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