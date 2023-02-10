В Кочкоре прокуратура вернула государству участок стоимостью 48 миллионов сомов

Прокуратура вернула участок стоимостью 48 миллионов сомов государству.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Отмечается, что в Кочкорском филиале государственного предприятия «Кадастр» районная прокуратура провела проверку по исполнению требований Закона КР «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Установлено, что земельный участок, принадлежащий государственному семеноводческому хозяйству, был передан в собственность позже созданному частному семеноводческому кооперативу, у которого отсутствовали правоустанавливающие документы.

Надзорный орган внес акт прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которого указанный земельный участок площадью 9,2 гектара стоимостью 48 миллионов сомов возвращен государству.



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