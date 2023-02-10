Члены общественных советов пожаловались президенту на Министерство юстиции

Министерство юстиции предлагает упразднить общественные (наблюдательные) советы при министерствах и ведомствах.

Их представители обратились к президенту страны. Они отметили, что на общественные советы возложены две функции: консультативная, когда даются рекомендации министерствам и ведомствам по улучшению их работы, предлагаются альтернативные пути решения существующих в обществе проблем и достижения общественно-полезных целей, и наблюдательная, когда осуществляется мониторинг за целевым использованием министерствами и ведомствами бюджетных и иных средств, проведением тендеров, конкурсов и других мероприятий в соответствии с законодательством Кыргызстана.

То есть советы созданы, с одной стороны, для содействия государственным органам в развитии страны, с другой — как элемент механизма прозрачности работы. Это является одной из эффективных антикоррупционных мер. На сегодня в различных общественных советах Кыргызстана на волонтерской основе работают 400 человек.

Представители общественных и наблюдательных советов просят Садыра Жапарова наложить вето на инициативу Министерства юстиции о ликвидации ОС и встретиться с ними, выслушать

их идеи и предложения.



Ссылка: https://24.kg/vlast/258033/