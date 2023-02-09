 ГКНБ КР: Задержаны члены ОПГ причастные к вымогательству денежных средств

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 208 (Вымогательство) УК КР, задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области, скрывавшиеся от органов следствия члены ОПГ К.Досонова «Дженго» - Г.У.Н. и Н.А.А., которые имели причастность к вымогательству у жителя Ошской области денежных средств в размере 14 тыс. 500 долларов США.
В частности, за совершения указанного преступления ранее были задержаны Э.А.А. и Ж.С.Т., однако Г.У.Н. и Н.А.А. во избежание уголовной ответственности скрывались на территории городов Бишкек и Ош.
Г.У.Н. и Н.А.А., ранее неоднократно судимые по статьям «разбой» и «грабеж», за не отбытый срок уголовного наказания состояли на учете в колонии поселении №43 СИН при МЮ КР.
В связи с неявкой в колонию поселения задержанный Н.А.А. находился в розыске в МВД КР.
Задержанные также проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям.
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